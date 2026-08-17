Hôm nay, 06:10
Inter Miami
San Diego FC
Hôm nay, 17:30
Nữ Việt Nam
Nữ Thái Lan
Hôm nay, 07:30
Velez Sarsfield
Club Atletico Tigre
Hôm nay, 08:15
Llaneros FC
Atl. Nacional
Hôm nay, 09:10
Queretaro FC
Club Leon
Hôm nay, 13:00
Okinawa SV
Tiamo Hirakata
Hôm nay, 14:00
Nữ Uzbekistan
Nữ Hồng Kông
Hôm nay, 14:00
Nữ Bangladesh
Nữ Myanmar
Hôm nay, 14:00
Nữ Hàn Quốc
Nữ Triều Tiên
Hôm nay, 14:00
Nữ Trung Quốc
Nữ Philippines
Hôm nay, 15:00
Khovd Broncos
Central Stallions
Hôm nay, 17:30
Nữ Nhật Bản
Nữ Đài Loan
Hôm nay, 18:00
Khovd Western
Khaan Khuns-Erchim FC
Hôm nay, 18:30
Andranik
Lernayin Artsakh
Hôm nay, 18:30
Liaoning Shengjing Xinrui
Yulin Mobei Miners
Hôm nay, 20:00
Áo U19
Anh U19
Hôm nay, 20:00
Amkar Perm
Dynamo Moscow B
Hôm nay, 20:30
Dynamo Kirov
Sokol Saratov
Hôm nay, 21:00
Backa Topola
FK Dubocica
Hôm nay, 22:00
FC Metalurgi Rustavi
FC Saburtalo
Hôm nay, 22:00
Otelul Galati
Corvinul Hunedoara
Hôm nay, 22:00
Dominica
Anguilla
Hôm nay, 22:15
Xorazm Urganch
Qizilqum Zarafshon
Hôm nay, 23:00
FK Napredak
Semendrija 1924
Hôm nay, 23:00
FC Dobrudzha Dobrich
CSKA Sofia II
Ngày mai, 00:00
Spaeri FC
Dila Gori
Ngày mai, 00:00
HB Koge
Hobro
Hôm nay, 07:30
Puerto Rico Surf SC
Caguas Sporting
Hôm nay, 08:00
Malacateco
Deportivo Mixco
Hôm nay, 08:00
AD San Carlos
Cartagines Deportiva

GIẢI ĐẤU CHÍNH

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BRA D1 BRA D1
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MEX D1 MEX D1
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CAF NC CAF NC
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MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
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VĐQG Argentina VĐQG Argentina
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VĐQG Brasil VĐQG Brasil
1
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
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CAF Africa Cup of Nations CAF Africa Cup of Nations
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Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
1
ARFC ARFC
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Asian Games 2026 Asian Games 2026
6
Asian Games 2026 Asian Games 2026
7
Austrian 3.Liga Austrian 3.Liga
2
Bangladesh Federation Cup Bangladesh Federation Cup
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
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BIH PL-RS BIH PL-RS
3
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
4
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
6
Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
1
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
12
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
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CFA Team China International Tournament CFA Team China International Tournament
2
Chilean Cup Chilean Cup
8
Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
1
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
1
CONCACAF Nations League CONCACAF Nations League
8
CONMEBOL South American Games CONMEBOL South American Games
2
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Copa Rio Copa Rio
1
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp Hà Lan Cúp Hà Lan
3
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
6
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
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Danish Elitedivisionen Danish Elitedivisionen
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Danish Reserves League Danish Reserves League
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Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
3
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
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English Northern Premier League English Northern Premier League
1
English Southern League Central Division English Southern League Central Division
3
ENL Cup ENL Cup
1
FA Women League Cup FA Women League Cup
8
FIFA ASEAN Cup FIFA ASEAN Cup
2
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
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Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
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Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
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Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
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Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
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Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
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Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
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Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
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Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
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Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
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Hạng 2 Israel Hạng 2 Israel
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Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
3
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
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Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
2
Hạng 3 Mexico Hạng 3 Mexico
1
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
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Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
5
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
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Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
3
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
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Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
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Hangzhou Qianchao Cup International Youth Football Hangzhou Qianchao Cup International Youth Football
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Indian Shillong Premier League Indian Shillong Premier League
1
Iran Azadegan League Iran Azadegan League
3
Israel B League Israel B League
3
Italian Serie C Italian Serie C
6
Japanese Nadeshiko League Cup Japanese Nadeshiko League Cup
6
JFL JFL
1
Jordan League Division 1 Jordan League Division 1
2
K4 League K4 League
1
Ligue 3 Ligue 3
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MSG PM Cup MSG PM Cup
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
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North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
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Oman Federation Cup Oman Federation Cup
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Paraguayan Cup Paraguayan Cup
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PUR LPR PUR LPR
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Qatari Stars Cup Qatari Stars Cup
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RUS D3A RUS D3A
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RUS D3B RUS D3B
3
Saint Kitts Nevis Premier League Saint Kitts Nevis Premier League
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Scottish Bells Challenge Cup Scottish Bells Challenge Cup
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Shenyang Peace Cup Shenyang Peace Cup
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Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
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U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
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U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
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UEFA EL W UEFA EL W
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UEFA European U17 Football Championship UEFA European U17 Football Championship
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UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
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UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
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Uruguay Cup Uruguay Cup
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USL Championship USL Championship
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USL League One USL League One
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Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
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VĐQG Colombia VĐQG Colombia
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VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
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VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
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VĐQG Georgia VĐQG Georgia
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VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
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VĐQG Honduras VĐQG Honduras
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VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
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VĐQG Marốc VĐQG Marốc
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VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
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VĐQG Nữ Bồ Đào Nha VĐQG Nữ Bồ Đào Nha
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VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
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VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
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VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
1
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Séc VĐQG Séc
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
2
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
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WAFF Arabian Gulf Cup WAFF Arabian Gulf Cup
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TUR TUR
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Korean University Basketball League Korean University Basketball League
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Poland 1st Division Poland 1st Division
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Turkey Super Cup Turkey Super Cup
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Women National Basketball Association Women National Basketball Association
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Zhejiang City Basketball League Zhejiang City Basketball League
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ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles
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ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
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WTA 125K Porto, Portugal Women Singles WTA 125K Porto, Portugal Women Singles
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WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles
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WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
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WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
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WTA Seoul, Korea Republic Women Singles WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
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WTA Singapore, Singapore Women Doubles WTA Singapore, Singapore Women Doubles
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WTA Singapore, Singapore Women Singles WTA Singapore, Singapore Women Singles
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Asian Games Women Asian Games Women
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Pan-American Cup Final Six Women Pan-American Cup Final Six Women
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BB BB
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EME EME
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32
LOL
13
DOTA2
8
CSGO
11
MLS_Nhà Nghề Mỹ
06:10 - 21/09

Inter Miami

VS

San Diego FC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
MAX
VĐQG Brasil
05:30 - 21/09

Atl. Paranaense

VS

Bahia BA

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag
TONI
Hạng 2 Mexico
06:00 - 21/09

Chivas Tapatio

VS

Tlaxcala FC

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
ZANE
VĐQG Nữ Mexico
06:00 - 21/09

Nữ Louis Athletica

VS

Nữ Pachuca

Flag
0 - 3
Flag Flag
5 - 0
Flag Flag
5 - 0
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
5 - 0
Flag Flag
5 - 0
Flag
SILVA
VĐQG Costa Rica
06:00 - 21/09

LD Alajuelense

VS

International San Carlos

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
USL Championship
06:00 - 21/09

Sacramento Republic

VS

San Antonio

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
VĐQG Uruguay
06:00 - 21/09

Liverpool URU

VS

RC Montevideo

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag
VĐQG Nicaragua
06:00 - 21/09

Rancho Santana FC

VS

Managua FC

Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag
USL League One
06:05 - 21/09

Spokane Velocity

VS

Athletic Club Boise

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Nữ USA
06:05 - 21/09

Nữ Bay FC

VS

Nữ Racing Louisville

Flag
0 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
Nữ USA
06:05 - 21/09

Nữ Utah Royals

VS

Nữ Angel City

Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
VĐQG Colombia
06:10 - 21/09

Deportes Tolima

VS

America de Cali

Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag
ALAN
VĐQG Honduras
06:15 - 21/09

CD Olimpia

VS

Atletico Independiente

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
VĐQG Panama
06:15 - 21/09

CA Independente

VS

Sporting Miguelito

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Bolivian Copa LFPB
06:30 - 21/09

Oriente Petrolero

VS

Blooming

Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
Hạng Nhất El Salvador
06:30 - 21/09

Luis Angel Firpo

VS

Atletico Balboa

Flag
0 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
VĐQG Ecuador
06:30 - 21/09

LDU Quito

VS

Universidad Católica

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Colombian Liga Betplay Femenina
06:30 - 21/09

Nữ Millonarios

VS

Nữ Ind. Santa Fe

Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Saint Kitts Nevis Premier League
06:30 - 21/09

ELCO LTD St Peters

VS

RAMS Village Superstars

Flag
2 - 4
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 4
Flag
Flag
2 - 4
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 4
Flag
VĐQG Mexico
07:00 - 21/09

Pachuca

VS

Club Tijuana

Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
4 - 1
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
4 - 1
Flag
KEN
Xem thêm
Women National Basketball Association
06:00 - 21/09

Nữ Los Angeles Sparks

VS

Nữ Portland Fire

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
07:05 - 21/09

Mineros de Zacatecas

VS

Gambusinos de Fresnillo

Women National Basketball Association
08:00 - 21/09

Nữ Las Vegas Aces

VS

Nữ Seattle Storm

TOMMY
Asian Games - Women's Basketball
11:00 - 21/09

Nữ Mông Cổ

VS

Nữ Hàn Quốc

TOMMY
Korean University Basketball League
14:00 - 21/09

Korea University

VS

Dongguk (R)

Korean University Basketball League
14:00 - 21/09

Kyung Hee (R)

VS

Myongji (R)

Korean University Basketball League
14:00 - 21/09

Konkuk University

VS

Chung Ang (R)

Philippines MPBL
14:00 - 21/09

Sarangani

VS

Imus Agimat

ALAN
Asian Games - Women's Basketball
14:00 - 21/09

Nữ Malaysia

VS

Nữ Đài Loan

TOMMY
Philippines MPBL
16:00 - 21/09

Rizal Xentro Golden

VS

Quezon Huskers

Philippines MPBL
16:00 - 21/09

Quezon Huskers

VS

Rizal Xentro Golden

Philippines MPBL
16:00 - 21/09

Quezon Toda Aksyon

VS

Bataan Risers

National Basketball League
16:30 - 21/09

Tasmania JackJumpers

VS

SEM Phoenix

ALAN
Asian Games - Women's Basketball
17:00 - 21/09

Nữ Trung Quốc

VS

Nữ Indonesia

TOMMY
Philippines MPBL
18:00 - 21/09

Bulacan Kuyas

VS

GenSan Warriors

KOBE
Poland 1st Division
00:00 - 22/09

Polonia 2011 Warszawa

VS

Sokol Lancut

Women National Basketball Association
07:00 - 22/09

Nữ NY Liberty

VS

Nữ Atlanta Dream

KOBE
Asian Games - Women's Basketball
08:00 - 22/09

Nữ Kazakhstan

VS

Nữ Hong Kong

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 22/09

El Calor de Cancún

VS

Diablos Rojos del México

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 22/09

Correcaminos UAT Victoria

VS

Fuerza Regia de Monterrey

Xem thêm
Davis Cup
02:30 - 21/09

Diego Duran

VS

Jaime Faria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Diego Duran
-
-
-
-
-
Jaime Faria
-
-
-
-
-
WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
06:00 - 21/09

Kaitlin Quevedo

VS

Nadia Podoroska

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kaitlin Quevedo
-
-
-
-
-
Nadia Podoroska
-
-
-
-
-
WTA Singapore, Singapore Women Singles
10:00 - 21/09

Daria Kasatkina

VS

Aliaksandra Sasnovich

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daria Kasatkina
-
-
-
-
-
Aliaksandra Sasnovich
-
-
-
-
-
LUCAS
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21/09

Yao Xinxin

VS

Maya Joint

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yao Xinxin
-
-
-
-
-
Maya Joint
-
-
-
-
-
VIC
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21/09

Katie Volynets

VS

Elvina Kalieva

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katie Volynets
-
-
-
-
-
Elvina Kalieva
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21/09

Lanlana Tararudee

VS

Moyuka Uchijima

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lanlana Tararudee
-
-
-
-
-
Moyuka Uchijima
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
11:10 - 21/09

Kamilla Rakhimova

VS

Polina Kudermetova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kamilla Rakhimova
-
-
-
-
-
Polina Kudermetova
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
11:10 - 21/09

Alina Korneeva

VS

Mananchaya Sawangkaew

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alina Korneeva
-
-
-
-
-
Mananchaya Sawangkaew
-
-
-
-
-
WTA Singapore, Singapore Women Singles
11:30 - 21/09

Kristina Mladenovic

VS

Nao Hibino

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kristina Mladenovic
-
-
-
-
-
Nao Hibino
-
-
-
-
-
LUCAS
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
12:00 - 21/09

Yuan Yue

VS

Back Da-yeon

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuan Yue
-
-
-
-
-
Back Da-yeon
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
12:20 - 21/09

Anna Bondar

Fanny Stollar

VS

Maya Joint

Elena-Gabriela Ruse

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Bondar/Fanny Stollar
-
-
-
-
-
Maya Joint/Elena-Gabriela Ruse
-
-
-
-
-
WTA Singapore, Singapore Women Singles
12:40 - 21/09

Rebecca Sramkova

VS

Maja Chwalinska

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rebecca Sramkova
-
-
-
-
-
Maja Chwalinska
-
-
-
-
-
LUCAS
WTA Singapore, Singapore Women Singles
13:00 - 21/09

Talia Gibson

VS

Fiona Ferro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Fiona Ferro
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
13:10 - 21/09

Darya Astakhova

VS

Magda Linette

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Darya Astakhova
-
-
-
-
-
Magda Linette
-
-
-
-
-
WTA Singapore, Singapore Women Doubles
14:10 - 21/09

Kato Miyu

Ellen Perez

VS

Maria Sakkari

Donna Vekic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kato Miyu/Ellen Perez
-
-
-
-
-
Maria Sakkari/Donna Vekic
-
-
-
-
-
WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
14:20 - 21/09

Lee Eunhye

Park So-hyun

VS

Lee Ya-Hsin

Ye Qiuyu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Eunhye/Park So-hyun
-
-
-
-
-
Lee Ya-Hsin/Ye Qiuyu
-
-
-
-
-
ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles
15:00 - 21/09

Maxime Janvier

VS

Daniel Masur

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maxime Janvier
-
-
-
-
-
Daniel Masur
-
-
-
-
-
WTA Singapore, Singapore Women Doubles
15:20 - 21/09

Fiona Ferro

Linda Fruhvirtova

VS

Tang Qianhui

Xu Yifan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Fiona Ferro/Linda Fruhvirtova
-
-
-
-
-
Tang Qianhui/Xu Yifan
-
-
-
-
-
ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles
16:30 - 21/09

Murphy Cassone

VS

Patrick Zahraj

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Murphy Cassone
-
-
-
-
-
Patrick Zahraj
-
-
-
-
-
ATP Challenger Genoa 2, Italy Men Singles
17:00 - 21/09

Javier Barranco Cosano

VS

John Sperle

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Javier Barranco Cosano
-
-
-
-
-
John Sperle
-
-
-
-
-
Xem thêm
Asian Games, Men Teams
07:30 - 21/09

Leong Jun Hao

VS

Batdavaa Munkhbat

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leong Jun Hao
-
-
-
-
-
Batdavaa Munkhbat
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
08:20 - 21/09

Goh Sze Fei

Nur Izzuddin Rumsani

VS

Odbayar Bishrelt-Erdene

Battugs Bayarsaikhan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani
-
-
-
-
-
Odbayar Bishrelt-Erdene/Battugs Bayarsaikhan
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
09:10 - 21/09

Justin Hoh

VS

Gerelsukh Jargalsaikhan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Justin Hoh
-
-
-
-
-
Gerelsukh Jargalsaikhan
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
09:10 - 21/09

Puritat Arree

VS

Leong Iok Chong

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puritat Arree
-
-
-
-
-
Leong Iok Chong
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
10:00 - 21/09

Aaron Chia Teng Fong

Tee Kai Wun

VS

Khishigchuluun Dulguun

Olonbayar Enkhbat

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aaron Chia Teng Fong/Tee Kai Wun
-
-
-
-
-
Khishigchuluun Dulguun/Olonbayar Enkhbat
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
10:00 - 21/09

Chaloempon Charoenkitamorn

Worrapol Thongsa-Nga

VS

Pui Chi Chon

Weng Vong Kok

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga
-
-
-
-
-
Pui Chi Chon/Weng Vong Kok
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
10:50 - 21/09

Eogene Ewe

VS

Usukh-Ireedui Uulensolongo

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Eogene Ewe
-
-
-
-
-
Usukh-Ireedui Uulensolongo
-
-
-
-
-
Asian Games, Men Teams
10:50 - 21/09

Peeratchai Sukphun

Pakkapon Teeraratsakul

VS

Leong Iok Chong

Pui Pang Fong

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul
-
-
-
-
-
Leong Iok Chong/Pui Pang Fong
-
-
-
-
-
Xem thêm
Asian Games Women
11:00 - 21/09

Nữ Indonesia

VS

Nữ Việt Nam

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indonesia
-
-
-
-
-
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Games Women
11:00 - 21/09

Nữ Đài Loan

VS

Nữ Kazakhstan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đài Loan
-
-
-
-
-
Nữ Kazakhstan
-
-
-
-
-
Asian Games Women
14:00 - 21/09

Nữ Thái Lan

VS

Nữ Trung Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Games Women
14:00 - 21/09

Nữ Nepal

VS

Nữ Hồng Kông

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nepal
-
-
-
-
-
Nữ Hồng Kông
-
-
-
-
-
African Championship
15:00 - 21/09

Central Africa

VS

Kenya

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Central Africa
-
-
-
-
-
Kenya
-
-
-
-
-
Asian Games Women
17:00 - 21/09

Nữ Philippines

VS

Nữ Mông Cổ

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
-
-
-
-
-
Nữ Mông Cổ
-
-
-
-
-
Asian Games Women
17:20 - 21/09

Nữ Nhật Bản

VS

Nữ Hàn Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nữ Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON
African Championship
18:00 - 21/09

Nigeria

VS

Morocco

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nigeria
-
-
-
-
-
Morocco
-
-
-
-
-
European Championships
21:00 - 21/09

Bỉ

VS

CH Séc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
CH Séc
-
-
-
-
-
TYSON
African Championship
21:00 - 21/09

Cameroon

VS

Ghana

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cameroon
-
-
-
-
-
Ghana
-
-
-
-
-
African Championship
00:00 - 22/09

Tunisia

VS

Rwanda

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tunisia
-
-
-
-
-
Rwanda
-
-
-
-
-
European Championships
02:00 - 22/09

Slovenia

VS

Serbia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Slovenia
-
-
-
-
-
Serbia
-
-
-
-
-
African Championship
03:00 - 22/09

Ai Cập

VS

Algeria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ai Cập
-
-
-
-
-
Algeria
-
-
-
-
-
Pan-American Cup Final Six Women
05:00 - 22/09

Nữ Puerto Rico

VS

Nữ Cuba

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Puerto Rico
-
-
-
-
-
Nữ Cuba
-
-
-
-
-
Pan-American Cup Final Six Women
07:00 - 22/09

Nữ USA

VS

Nữ Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nữ Canada
-
-
-
-
-
Pan-American Cup Final Six Women
09:00 - 22/09

Nữ Mexico

VS

Nữ CH Dominican

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mexico
-
-
-
-
-
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
Asian Games Women
11:00 - 22/09

Nữ Kyrgyzstan

VS

Nữ Qatar

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kyrgyzstan
-
-
-
-
-
Nữ Qatar
-
-
-
-
-
Xem thêm
lol
World Star Challengers Invitational 2026
13:00 - 21/09

Vivo Keyd Stars Academy

VS

Dplus Challengers

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
14:00 - 21/09

FENNEL

VS

Cupid Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
15:00 - 21/09

Galions

VS

Saigon Warriors

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
16:00 - 21/09

Solary

VS

ZSK

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
17:00 - 21/09

Cupid Esports

VS

Dplus Challengers

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
18:00 - 21/09

FENNEL

VS

Vivo Keyd Stars Academy

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
19:00 - 21/09

ZSK

VS

Saigon Warriors

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
World Star Challengers Invitational 2026
20:00 - 21/09

Solary

VS

Galions

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
EMEA Masters Summer 2026
22:00 - 21/09

Barça eSports

VS

Bubliki

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EMEA Masters Summer 2026
22:00 - 21/09

Skillcamp Esport

VS

Arctic Pandas

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EMEA Masters Summer 2026
01:00 - 22/09

UCAM Esports Club

VS

mCon LG UltraGear

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EMEA Masters Summer 2026
01:00 - 22/09

Pyramid IV Esports

VS

Lodis by Illuminar

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EMEA Masters Summer 2026
01:00 - 22/09

Team Aqua ASD

VS

CITA Kaizen

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Xem thêm
csgo
CROSSFIRE Season 6
06:00 - 21/09

Marsborne

VS

Iowa Stormboar

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CROSSFIRE Season 6
08:30 - 21/09

F5

VS

Omen

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 12
15:00 - 21/09

BRUTE

VS

SPARTA

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Exort Fiesta Series 2
15:00 - 21/09

Leo

VS

UNiTY

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Stake Pulse Beat II
17:00 - 21/09

Sashi

VS

FOKUS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 12
18:00 - 21/09

QUAZAR

VS

Black Phoenix

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 9
18:00 - 21/09

Azuolas

VS

Spirit Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Exort Fiesta Series 2
21:00 - 21/09

INOX Division

VS

Ex Zero Tenacity

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 12
21:00 - 21/09

Leo

VS

G2 Ares

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Exort Fiesta Series 2
00:00 - 22/09

WW

VS

Phantom Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 9
00:00 - 22/09

Lavked

VS

NAVI Junior

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
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dota2
PGL Wallachia Season 9
14:00 - 21/09

Aurora Gaming

VS

Team Cobra

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PGL Wallachia Season 9
14:00 - 21/09

Gamerlegion

VS

Pipsqueak+4

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PGL Wallachia Season 9
17:00 - 21/09

Team Nemesis

VS

Mousesports

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
BetBoom Streamers Battle Season 15
19:00 - 21/09

Team Solo

VS

Team Daxao

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PGL Wallachia Season 9
20:00 - 21/09

LGD Gaming

VS

Xtreme Gaming

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
BetBoom Streamers Battle Season 15
22:00 - 21/09

Cake Team

VS

Team Avice

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
PGL Wallachia Season 9
23:00 - 21/09

Team Yandex

VS

Natus Vincere

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
BetBoom Streamers Battle Season 15
01:00 - 22/09

Team TpaBoMaH

VS

Team Rostislav999

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
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Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

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  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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